Kaminski tras ser detenido: "Estuve en un calabozo y después me dijeron 'váyase'... No tengo nada que ver con lavado de activos"

28 abr. 2026 - 10:14 hrs.

¿Qué pasó?

El comunicador Francisco Kaminski rompió el silencio luego de su detención durante el allanamiento realizado en su domicilio en el marco de la denominada “Operación Rey David”, investigación liderada por la Fiscalía Metropolitana Sur y ejecutada por la Brigada Antinarcóticos (Briant) de la PDI.

Kaminski fue llevado a un cuartel por una eventual infracción a la Ley 20.000, relacionada con control de drogas, además de aparecer como sujeto de interés dentro de una causa por presunto lavado de activos y venta irregular de vehículos.

Sin embargo, tras recuperar su libertad, aseguró que nunca fue formalmente imputado y que incluso no le tomaron declaración. “Me dijeron que yo estaba en calidad de testigo”, aclaró.

“Me metieron a un calabozo y me dijeron: ‘Usted se va’"

Uno de los puntos que más llamó la atención fue el relato del comunicador sobre su paso por dependencias policiales, donde aseguró que estuvo detenido luego que encontraran marihuana en su domicilio.

“Estuve detenido, me metieron a un calabozo, me dijeron: ‘Usted se va’. El fiscal encontró que eso es de consumo personal, váyase me dijo”, relató.

Kaminski explicó que durante el allanamiento realizado cerca de las 05:15 de la madrugada, funcionarios ingresaron a su domicilio y encontraron medicamentos y marihuana, que fue considerada para consumo personal.

“Me encontraron unas pastillas de clotiazepam que, según ellos, sin receta, y me dejaron detenido por eso”, sostuvo.

Además, insistió en que no comprende por qué el procedimiento se realizó de esa manera si él estaba colaborando como testigo.

“No me tomaron ni una declaración, no me preguntaron nada. Estoy libre, estuve en un calabozo, me dijeron que me iban a llevar en calidad de testigo”, señaló.

“No tengo nada que ver con lavado de activos”

El comunicador fue enfático en negar cualquier vínculo con los delitos investigados y cuestionó duramente el procedimiento policial.

“No tengo nada que ver con los lavados de activos o no lavados de activos de una persona por haber sido un cliente”, afirmó.

Kaminski también reveló que la PDI incautó su teléfono celular y que hasta ahora no ha podido recuperarlo, por lo que adelantó que consultará con un abogado para evaluar posibles acciones legales.

“Voy a hablar con un abogado para que me explique qué se puede hacer. Encuentro este acoso insólito”, sostuvo.

Por otro lado, insistió en que la situación lo afecta profundamente, tanto a nivel personal como familiar. “Yo tengo que ir a trabajar, esto me perjudica mucho, a mi hijo también. Yo estoy libre, estoy en mi casa y no entiendo por qué entraron a mi casa de esa manera”, criticó.

“Me compré un auto y por eso me investigan”

Respecto de su vínculo con la investigación principal, Kaminski aseguró que todo se originó por la compra de un vehículo en una automotora que actualmente está siendo investigada.

“No era ningún rostro. Yo compré un auto, igual que tú puedes comprar un auto”, explicó.

También reconoció que la automotora fue auspiciadora de un programa en el que trabajó hace dos años en La Red, aunque descartó cualquier participación en actividades ilícitas.

“Tenía una auspiciadoría en un programa que hacíamos en La Red, pero no he trabajado con él (dueño de automotora). Fue una relación comercial como muchas personas más que le compraron autos”, precisó.