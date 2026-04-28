Francisco Kaminski habla tras su detención: "Estaba como testigo y me encontraron unos gramos de marihuana"

28 abr. 2026 - 08:57 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, el comunicador Francisco Kaminski se refirió a lo que fue su detención luego de un allanamiento a su domicilio, donde la PDI lo retuvo debido a una eventual infracción a la Ley 20.000, relacionada con control de drogas.

"Estaba como testigo y me encontraron unos gramos de marihuana", dijo Kaminski tras quedar apercibido y en libertad.

"Me compré un auto y por eso me investigan"

Cabe recordar que la detención de Kaminski se produjo en medio de la denominada “Operación Rey David”, una investigación de gran alcance liderada por la Fiscalía Metropolitana Sur y ejecutada por la Brigada Antinarcóticos (Briant) de la PDI.

Según relató Kaminiski a la salida de su declaración ante la PDI de Estación Central, el cuerpo investigativo ingresó a su domicilio a las 05:15 horas de la mañana de este martes.

"Me compré un auto en una automotora y por eso me están investigando", cerró para luego confirmar que conoce a los dueños de la automotora.

12 personas detenidas bajo la Operación Rey David

El procedimiento policial realizado durante esta jornada correspondió a una acción simultánea y coordinada que afectó cerca de 26 domicilios e inmuebles laborales distribuidos en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins.

Hasta ahora, la cifra preliminar es de 12 personas detenidas, aunque esta podría aumentar en las próximas horas, ya que la PDI continúa desarrollando diligencias relacionadas con el caso.

La investigación sigue en curso y las autoridades aún no descartan nuevas detenciones dentro de esta causa de alto impacto vinculada al presunto lavado de activos.

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