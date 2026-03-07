"Ya es mucho el daño": Francisco Kaminski presentará acciones legales tras querella por estafa en su contra

07 mar. 2026 - 17:34 hrs.

Francisco Kaminski no se encuentra pasando por un buen momento, debido a que el empresario José Tomás Devlahovich, uno de los inversores de la fonda "Doña Flor", se querelló contra el exconductor de TV por una presunta estafa que tendría como perjuicio total $180 millones.

En concreto, Devlahovich habría desembolsado solo en transferencias alrededor de $150 millones en pagos de la producción, artistas y gastos operativos, los cuales fueron hechos hacia una sociedad que tenía vínculos con Kaminski.

La luz roja se encendió cuando Devlahovich detectó sobrepagos en los contratos de los artistas, diferencias entre presupuestos y pagos finales, y otros pagos que no se rindieron de manera formal. Sin embargo, la alarma sonó cuando la empresa titular del recinto de La Florida le comunicó que no se tenía ningún contrato formal con Francisco Kaminski.

Francisco Kaminski anunció que tomará acciones legales

Luego de la querella que se presentó en su contra, el exrostro de TV afirmó que presentará acciones legales.

"Esto es gratuito. Y por eso voy a demandar de vuelta. Ya es mucho el daño", señaló Kaminski, según consignó La Hora.

Por último, recalcó que "no recibí ni un peso. (Devlahovich) tuvo la potestad completa para hacer y deshacer (tras el traspaso).

