"Me encanta cuando le doy apoyo a alguien... ¡y no pierde!": Trump destacó triunfo de Kast durante cumbre Escudo de las Américas

07 mar. 2026 - 14:40 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de la cumbre “Escudo de las Américas”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump destacó el triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile y se mostró satisfecho de haberlo apoyado.

En su discurso inaugural, el mandatario estadounidense fue nombrando una a una a las autoridades presentes y dijo: "Está aquí el Presidente electo de Chile, José (Antonio) Kast, felicidades. Ese fue un apoyo".

Trump destaca apoyo que le dio a Kast

Trump hizo énfasis en el triunfo de Kast en las Elecciones Presidenciales de Chile en 2025. Opinó que "me encanta cuando le doy apoyo a alguien... ¡y no pierde! Gastan miles y miles de millones de dólares en campaña y pierden, pero cuando me piden apoyo, lo doy y ganan por 30 puntos".

Y en tono de broma aseguró: "Y yo no me quedo con nada... ¿Hay alguna forma en la que me puedan pagar por esto? Es un honor tener ese poder de apoyar a alguien, aún en países extranjeros. Lo hago porque pienso que eres bueno", complementó, apuntando directamente al futuro mandatario de Chile.

Mediante su cuenta de X, José Antonio Kast publicó una foto en la que sale dándole la mano a Trump, rodeado de autoridades internacionales. "Chile está de vuelta", escribió el futuro Mandatario de Chile.

Chile está de vuelta! ?

???????????????????????? pic.twitter.com/6ixhkx6ih5 — José Antonio Kast Rist ???? (@joseantoniokast) March 7, 2026

México, Brasil y Colombia no estuvieron presentes

La cumbre del "Escudo de Las Américas" reunió a doce mandatarios de la región con el objetivo de combatir el narcoterrorismo y frenar la influencia de China en América Latina, por lo que la convocatoria estuvo dirigida a los gobiernos que comparten la visión y la política de Trump.

A raíz de lo anterior, México y Brasil, las dos economías más importantes de Latinoamérica, no estuvieron presentes en el evento. Tampoco estuvo Colombia, país liderado por Gustavo Petro y con una visión progresista.

