Pareja de Camila Polizzi es formalizado por violencia intrafamiliar: Quedó con prohibición de acercarse y debe dejar el hogar

07 mar. 2026 - 15:40 hrs.

¿Qué pasó?

Augusto Puga, pareja de Camila Polizzi, fue formalizado este sábado por violencia intrafamiliar (VIF) luego de que ambos hayan sido detenidos durante la madrugada tras protagonizar una pelea en la vía pública y en su hogar en Concepción.

Pareja de Camila Polizzi formalizado por VIF

Según pudo conocer el corresponsal de Meganoticias en el Biobío, Rodolfo Ríos, Polizzi y su pareja habían visitado un bar del sector de Plaza Perú y cuando volvían a su hogar en común, tuvieron una discusión en plena vía pública.

Fue en ese contexto cuando personas que pasaban por el lugar ayudaron a la imputada del "Caso Lencería" a entrar a su departamento y golpearon a su pareja.

Tras esto, Puga se puso a gritar y entró también al departamento, en donde se produjo una nueva discusión. En ambas ocasiones él la tomó por el brazo, provocándole lesiones menos graves.

Tanto Camila Polizzi como su pareja fueron detenidos por estos hechos a eso de la 01:30 de la madrugada; sin embargo, la excandidata a alcaldesa fue puesta en libertad a eso de las 06:00 horas.

Augusto Puga enfrentó una formalización por el delito de "violencia intrafamiliar", por lo que el tribunal le impuso las medidas cautelares de prohibición de acercarse y contactar a la víctima, además de abandonar el hogar que compartían.

Camila Polizzi y el "Caso Lencería"

El nombre de Camilia Polizzi se hizo conocido el año 2023 en medio de la arista "Lencería" del "Caso Convenios", en donde se le investiga por el uso irregular de fondos públicos obtenidos a través de la "Fundación En Ti".

Polizzi habría utilizado ese dinero para fines personales, como la compra de ropa interior y el pago de cenas, cuestión por la que arriesga hasta 28 años de cárcel tras ser imputada por estafa, lavado de activos y otros delitos económicos.

En noviembre del año pasado, su medida cautelar de arresto domiciliario total fue rebajada a arresto domiciliario nocturno, lo que le permite trabajar durante el día, incluso como "creadora de contenido" en la plataforma Arsmate.

