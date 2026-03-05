Tras casi una década cerradas: EFE anuncia reapertura de dos estaciones de tren

05 mar. 2026 - 12:48 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa EFE anunció la reapertura de dos estaciones de tren en la región de O'Higgins, las que se habían mantenido cerradas durante casi una década tras no cumplir con los requisitos de funcionamiento de la época.

¿Qué estaciones de tren vuelven a operar?

Se trata de las estaciones de Requínoa y Rosario (comuna de Rengo), que dejaron de operar en 2016 y 2017 respectivamente, cuando la modernización del antiguo Metrotren elevó los estándares técnicos del servicio, según publicó El Tipógrafo.

Por esos años, los nuevos trenes que comenzaron a operar exigían andenes con altura compatible, accesibilidad universal, sistemas electrónicos de validación y mejores condiciones de seguridad.

Como esas exigencias no se cumplían, se decidió cerrar ambas estaciones, lo que generó un profundo retroceso para ambas localidades, en especial para sus habitantes que viajaban a diario a Rancagua o Santiago.

¿Cuándo vuelven a operar?

La inversión del Gobierno Regional para reactivar ambas estaciones fue superior a los $1.300 millones, permitiendo así incorporar boleterías, iluminación, accesos universales y sistemas tecnológicos acordes a la actualidad.

Las obras fueron entregadas a EFE en enero de 2026 y hoy se encuentran en fase de habilitación técnica, según el citado medio. Por ello, desde EFE explicaron que la reapertura de ambas estaciones será gradual durante este primer semestre.

El plan es que la estación Requínoa vuelva a funcionar a partir de la quincena de marzo con detenciones de prueba durante los fines de semana. Luego, se ampliará el servicio progresivamente hasta operar a diario. En Rosario el modus operandi será el mismo, pero sin una fecha exacta de apertura.

