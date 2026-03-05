Toma VIP en Horcón continúa creciendo: Tiene portón eléctrico, casas de dos pisos y autos de alta gama

05 mar. 2026 - 12:43 hrs.

¿Qué pasó?

Un notable crecimiento ha tenido una toma ubicada en Horcón, región de Valparaíso. Actualmente, tiene entre 16 y 17 hectáreas de extensión y los vecinos denuncian lanzamiento de fuegos artificiales y ruidos molestos.

El terreno pertenece a un grupo de funcionarios de Carabineros desde la década de los '80. Sin embargo, en diciembre de 2019, este fue tomado. Al día de hoy existen 250 casas, pero no solo eso, ya que también hay una caseta de seguridad, portón eléctrico y autos de alta gama que entran y salen.

Según pudo confirmar el matinal "Mucho Gusto", esta denominada "toma VIP", además, posee cámaras de vigilancia, un espejo para salir a la carretera, postes de luz y depósitos de basura, como si se tratara de un condominio común y corriente.

¿Hay orden de desalojo?

Por ahora, hay trámites judiciales pendientes, pero no hay ninguna orden de desalojo. Es un terreno que tiene unos 200 metros que llevan directamente a la playa, lo que tiene molestos a los habitantes del sector.

Daniela Jofré, que vive en la toma, indicó que "es todo para gente de bajos recursos, que no tiene su casa propia, que está luchando por cumplir un sueño. Todos queremos tener nuestras casas. Es la única manera en que podemos, porque subsidio no hay".

Por otra parte, Pía, vecina de los alrededores, manifestó que "la gente está preocupada porque es algo ilegal que no corresponde... uno ve las casas y puede pasar por ahí... uno ve casas que son como segunda vivienda".

¿Qué dijo el futuro ministro de Vivienda?

Iván Poduje, futuro ministro de Vivienda, conversó este jueves con "Mucho Gusto" y señaló que "esta toma es un delito. Cuando hay venta de terrenos robados, se llama tráfico de terrenos. Nosotros vamos a presentar un proyecto de ley para aumentar las penas por la venta de tierra robada".

"Este tema en Latinoamérica ha hecho estragos. Es un negocio ilegal que usan muchos -no digo que sea este caso- pero lo usan los narcotraficantes para generar ingresos adicionales", remarcó.

Poduje detalló que "como estas personas se cuelgan a la luz igual, las empresas eléctricas, para que no se generen sobrecargas en las subestaciones que están colapsadas, los formalizan... al hacer esto, están validando implícitamente la toma".

"Esas calles están hechas con topografía, muchas veces. Aquí hay arquitectos que participan. Hay una industria", añadió.

