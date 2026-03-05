Extraño fenómeno en La Araucanía: Denuncian aparición de profunda "fractura" en la tierra

05 mar. 2026 - 11:47 hrs.

¿Qué pasó?

Un extraño fenómeno llamó la atención en el sector rural Millahuin de la comuna de Padre Las Casas, en la región de La Araucanía, donde se habría formado una profunda "fractura" en la tierra.

Fue la dueña del campo quien denunció la situación al medio La Araucanía Diario, adjuntando un video donde se ve una grieta sobre el pasto que se extiende por varios metros.

Las imágenes muestran una abertura irregular en el suelo que atraviesa el terreno rural. Incluso, se ve una especie de fango, ya que la mujer introduce un palo que se hunde rápidamente ante la humedad del sitio.

Se espera que autoridades revisen el terreno

El registro compartido por el medio regional generó interés entre usuarios en redes sociales, quienes compartieron sus propias teorías sobre el origen de la fractura.

Algunos internautas han planteado que el terreno podría estar sobre un humedal, que se estarían afectando las napas subterráneas o que incluso se estaría adelantando una remoción en masa.

Hasta ahora no existe una explicación oficial sobre lo ocurrido ni se ha confirmado si el fenómeno tiene relación con algún proceso geológico específico. Se espera que autoridades revisen el lugar para determinar qué provocó la grieta.