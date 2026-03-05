"No retrocedamos en DD.HH.": Presidente Boric reacciona al avance del proyecto de conmutación de penas

05 mar. 2026 - 01:30 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de una discusión que se extendió hasta horas de la noche de este miércoles, el Senado aprobó en general el proyecto de ley que permitiría conmutar penas privativas de libertad a reclusos mayores de 70 años de edad, con enfermedades crónicas o discapacidades.

La iniciativa ha sido ampliamente discutida y cuestionada, dado que podría dejar en libertad a criminales de lesa humanidad, así como a violadores y homicidas. Entre ellos, figuran los nombres del exagente de la DINA, Miguel Krassnoff; "La Quintrala", María del Pilar Pérez; el asesino de Ámbar Cornejo, Hugo Bustamante; y el "psicópata de Alto Hospicio", Julio Pérez Silva.

"No retrocedamos"

El Gobierno ha sostenido su rechazo a la moción y tras su aprobación con 23 votos faborables y 22 contrarios en el Senado, fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, el primero en emitir una declaración al respecto.

"Hoy es un día negro para la democracia, para la protección de los derechos humanos, para la persecución penal en nuestro país", manifestó el secretario de Estado antes de explicar que la iniciativa "pone en grave peligro la seguridad de nuestra sociedad, porque va a permitir que criminales peligrosos (...) conmuten su pena y salgan, permaneciendo en prisión domiciliaria".

A través de sus redes sociales, el Presidente de la República, Gabriel Boric, reafirmó la preocupación del Ejecutivo frente al avance del proyecto en el Congreso. "El proyecto de ley que busca conmutar penas y que se aprobó en general hoy en el Senado, no solo permitiría que estos condenados estén en sus domicilios, sino que también aquellos con condenas por homicidio, parricidio y violación", escribió.

Finalmente, el mandatario hizo un sentido llamado al Senado para que "no retrocedamos en derechos humanos en Chile, por quienes sufrieron, por quienes lucharon, por las víctimas de estos graves delitos, por el presente y el futuro".