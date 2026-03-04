Bad Bunny dedica sorpresivas publicaciones para Chile: "Algún día cantaremos '120" juntos, lo prometo"

04 mar. 2026 - 09:06 hrs.

Tras su comentado show en el Super Bowl y mientras desarrolla su gira mundial llamada 'Debí tirar más fotos', Bad Bunny sorprendió al público nacional luego de compartir una serie de publicaciones en redes sociales dedicadas exclusivamente para Chile.

Fue a través de sus historias en Instagram que el 'Conejo Malo' demostró todo su amor por el país, e incluso aprovechó de despejar una polémica que se generó en sus últimos conciertos en el Estadio Nacional en enero pasado.

Las publicaciones de Bad Bunny para Chile

El puertorriqueño compartió una serie de registros de su estadía por Chile, incluyendo un video por la carretera acompañado con la canción de 'Tren al sur' de Los Prisioneros de fondo.

También mostró su visita a una viña y una cena y fiesta con amigos bebiendo vino. De paso, publicó la foto de un peluche de perro que su fan club le regaló esos días, esta vez con la música de fondo de FloyyMenor y su tema 'Peligrosa'.

Para cerrar, el cantante dedicó un cariñoso mensaje para nuestro país: "Chile, uno de los primeros países que abrazó la cultura y el movimiento del reguetón de Puerto Rico en los 2000's. Por eso no es casualidad que hoy, más de 20 años después, también tengan su propia escena de reguetón y sea exitosa en el mundo".

El artista recordó que Chile apoyó a muchos artistas puertorriqueños, incluyéndolo a él desde 2016, "y lo agradezco infinitamente", destacó.

Zanjó la polémica de su último concierto: "Algún día cantaremos '120" juntos, lo prometo"

En el mensaje, Bad Bunny también recordó sus pasos por Chile: "Jamás olvidaré aquel 2017 que los visité por primera vez; las discotecas, el Caupolicán, hasta llegar a Viña del Mar, el Movistar y el Estadio Nacional. Me han acompañado en cada etapa de mi carrera y eso lo valoro mucho".

Por último, zanjó la polémica que se generó en su último paso por Chile, cuando el público le pidió que cante la canción '120', situación que habría generado la molestia del músico.

"Gracias por ese amor tan bonito y especial por tantos años. Algún día cantaremos 120 juntos, lo prometo. Chi Chi Chi Le Le Le", cerró.