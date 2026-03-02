Le llaman "iron beam": Así funciona el nuevo sistema láser de defensa antiaérea de Israel

02 mar. 2026 - 20:56 hrs.

El conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán ha tenido una escalada en las últimas horas, tanto así, que el presidente Donald Trump no descartó la presencia de tropas terrestres en Medio Oriente.

En medio de esta tensa situación, Israel atacó este lunes la sede de radio y televisión estatal iraní (IRIB), pero también objetivos en Hezbolá en Beirut.

El nuevo sistema láser de defensa antiaérea de Israel

Lo que llamó la atención recientemente fue la puesta en marcha del denominado "iron beam", un nuevo sistema de defensa láser, que Israel mostró como su última innovación.

Este rayo de hierro no es un sistema nuevo. Su desarrollo comenzó en 2008, aunque el de este fin de semana fue catalogado como su primer uso público.

La finalidad del "iron beam" es táctica: se inserta en el complejo de sistema antiaeréo israelí, siendo la barrera más cercana de contención frente a un ataque extranjero.

El bajo precio del "iron beam"

Otra virtud de esta impactante herramienta es su precio: mientras cada disparo del Domo de Hierro tiene un costo de cientos de miles de dólares, un disparo de este láser no pasa de los 5 dólares.

El director ejecutivo de Athenalab, John Griffiths, explicó que "no es un sistema que es para dar más equipo táctico de última arribada, drones u otros elementos. Es un sistema que complementa lo que yo tengo".

