Ejército de Israel anuncia que "golpeó y desmanteló" la sede de radio y televisión estatal iraní

02 mar. 2026 - 19:33 hrs.

¿Qué pasó?

El Ejército de Israel anunció durante este lunes que "golpeó y desmanteló" la sede de radio y televisión pública de Irán (IRIB), ubicada en el norte de la ciudad de Teherán.

El comunicado

"La Fuerza Aérea de Israel golpeó y desmanteló el centro de comunicaciones del régimen terrorista de Irán", señaló un comunicado militar en referencia a IRIB.

El texto indicó que "las actividades que se desarrollaban en ese centro estaban dirigidas y eran ejecutadas por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán".

Se agregó que "a lo largo de los años, la Autoridad de Radiodifusión de Irán ha pedido la destrucción del Estado de Israel y el uso de armas nucleares".

