Ejército de Israel anuncia que "golpeó y desmanteló" la sede de radio y televisión estatal iraní
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
El Ejército de Israel anunció durante este lunes que "golpeó y desmanteló" la sede de radio y televisión pública de Irán (IRIB), ubicada en el norte de la ciudad de Teherán.
El comunicado
"La Fuerza Aérea de Israel golpeó y desmanteló el centro de comunicaciones del régimen terrorista de Irán", señaló un comunicado militar en referencia a IRIB.
El texto indicó que "las actividades que se desarrollaban en ese centro estaban dirigidas y eran ejecutadas por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán".Ir a la siguiente nota
Se agregó que "a lo largo de los años, la Autoridad de Radiodifusión de Irán ha pedido la destrucción del Estado de Israel y el uso de armas nucleares".
