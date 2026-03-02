¿Qué requisitos debo cumplir para acceder al Bono PAD Dental?

02 mar. 2026 - 20:00 hrs.

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) coloca a disposición de sus afiliados y cargas el acceso al Bono PAD (Pago Asociado a un Diagnóstico), el cual permite obtener atenciones médicas por un costo fijo.

En la página oficial del organismo se indica que son ocho beneficios de este tipo. Uno de ellos permite el “diagnóstico, prevención y obturación para un diente” y es usualmente conocido como el Bono PAD Dental.

A través de este bono, Fonasa otorga el “tratamiento de operatoria dental, que incluye prestaciones diagnósticas mediante examen clínico y radiografías, preventivas mediante fluoración en boca completa y curativas como es la obturación o tapadura de un diente”.

¿Cuáles son las características del Bono PAD Dental?

A este beneficio pueden acceder las personas de entre 12 y 35 años (34 años, 11 meses y 29 días), siempre que presenten caries en uno o más de sus dientes, o tengan necesidad de un tratamiento endodóntico.

El organismo establece que tiene un valor copago de $58.310 por pieza dental: “No cabe cobro de diferencias por ningún concepto al beneficiario”.

Solo puede ser utilizado una vez por persona por cada año calendario. Además, el tratamiento debe ser prescrito por un cirujano dentista.

Requisitos que se deben cumplir

Para acceder al Bono PAD Dental, el usuario debe cerciorarse de que la entidad elegida tenga “cuente con la prestación en convenio”.

Una vez confirmado este dato, el establecimiento debe entregar el Programa de Atención de Salud para ser “valorizado y pagado en cualquier sucursal de Fonasa”.

Finalmente, ya pagado el programa y obtenido el Bono de Atención de Salud, “debe ser entregado en la entidad de salud antes de la intervención”.

