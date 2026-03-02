Incluye la RM: Meteorología actualiza aviso por probables tormentas eléctricas en ocho regiones

02 mar. 2026 - 12:12 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó este lunes un aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas que podrían afectar a ocho regiones de la zona central y sur.

¿Dónde y cuándo se registrarían las tormentas eléctricas?

Según el organismo, las tormentas eléctricas se presentarían en gran parte de las regiones Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

El fenómeno se desarrollaría desde la mañana hasta la noche de este lunes 2 de marzo, asociado a un sistema frontal.

Paralelamente, la DMC advirtió sobre la probabilidad de que las tormentas eléctricas estén acompañadas de fuertes rachas de vientos locales.

El mapa de las zonas afectadas por las tormentas eléctricas

A continuación, revisa el mapa que emitió Meteorología que muestra el área donde se registraría el fenómeno.

Las zonas afectadas en cada región

Región Metropolitana (Cordillera).

O'Higgins (Cordillera).

Maule (Valle, Precordillera, Cordillera).

Ñuble (Valle, Precordillera, Cordillera).

Biobío (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera).

Los Ríos (Cordillera Costa, Valle, Precordillera).

Los Lagos (Valle, Precordillera, Chiloé, Cordillera Austral).

Aysén (Litoral Interior Norte, Cordillera Austral Norte).

¿Qué significa un aviso meteorológico de la DMC?

La DMC emite avisos cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos". Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado "si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

