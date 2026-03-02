Accidente en Ruta 68: Camión queda atrapado en túnel Lo Prado y genera alta congestión en dirección a Santiago

02 mar. 2026 - 08:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un camión quedó atrapado la mañana de este lunes al interior del túnel Lo Prado, en la Ruta 68, lo que ha provocado una alta congestión vehicular en dirección a Santiago.

El capitán Óscar Valdés, del Departamento de Comunicaciones de Carabineros, explicó en el matinal Mucho Gusto que un camión "cuyas dimensiones sobrepasaban la altura máxima del túnel y eso generó un atasco".

Producto del accidente, sólo una pista ha quedado habilitada, generando un importante atochamiento que ha afectado a los vehículos que se trasladan a la capital desde el litoral de la región de Valparaíso.

Retiro de camión provocó caída de sedimentos

Posteriormente, el capitán Valdés informó que personal de tránsito había llegado al lugar para proceder al retiro del vehículo, lo que se logró minutos después.

Sin embargo, el uniformado indicó que, como el camión había dañado la losa superior del túnel, "comenzó a caer sedimentos, lo que mantiene limitada la primera pista de circulación".