Por hasta 8 horas: Enel programa cortes de luz para este lunes 2 de marzo

¿Qué pasó?

Enel programó una serie de cortes de luz para este "súper lunes" 2 de marzo en sectores de cuatro comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta 8 horas consecutivas en algunos casos.

A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.

¿Dónde se cortará la luz este lunes?

Santiago: Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

San Joaquín: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

La Florida: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

La Reina: Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas.

