Se casaron en secreto: Estilista de Zendaya revela boda con Tom Holland
- Por Emilio Senn
Una de las parejas más populares de Hollywood habría dado el "sí" en una íntima y secreta ceremonia. Se trata de los actores Zendaya y Tom Holland, quienes iniciaron su relación en 2021 y dieron a conocer su compromiso el año pasado.
"La boda ya pasó, se la perdieron", afirmó este lunes el estilista personal de la protagonista de "Euphoria", Law Roach, en conversación con el medio estadounidense Access Hollywood.
En el contexto de la ceremonia de los 2026 Actors Awards, al ser consultado sobre si se trataba de una broma, el profesional respondió con total seguridad: "Es muy cierto".Ir a la siguiente nota
Si bien la noticia de su boda no ha sido confirmada por sus protagonistas, esto no es sorpresa dado el hermetismo con el que Zendaya y Holland han tratado su romance. "Nuestra relación es algo de lo que somos increíblemente protectores y queremos mantenerlo así lo más sagradamente posible", confesó Holland a The Hollywood Reporter en 2023.
Los intérpretes se conocieron en 2016 durante el rodaje de "Spider-Man: Homecoming", pero no fue hasta 2021 que pasaron de ser compañeros de elenco a algo más. Desde entonces, han compartido créditos en los títulos de "Spider-Man: Far From Home" en 2019 y "Spider-Man: No Way Home" en 2021.
Por el momento, la información sobre el matrimonio se basa en las declaraciones entregadas por Law Roach, sin confirmación oficial por parte de los actores.
Leer más de
Notas relacionadas
- Demi Moore impacta con radical cambio de look: Usuarios de redes sociales también comentaron la figura de la actriz
- Adiós a una leyenda de la música: Neil Sedaka murió a los 86 años en Los Ángeles
- ¡Steve Harrington ya está en Chile!: Joe Keery aterriza en el país dos semanas antes del Lollapalooza y desata reacciones en redes