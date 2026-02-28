Demi Moore impacta con radical cambio de look: Usuarios de redes sociales también comentaron la figura de la actriz

28 feb. 2026 - 18:40 hrs.

La actriz Demi Moore es una de las figuras más emblemáticas de Hollywood. A sus 63 años, la intérprete ha participado en diferentes producciones cinematográficas, siendo "La Sustancia" una de las más aclamadas por la crítica.

Moore hizo noticia por el radical cambio de look que mostró en el "Milan Fashion Week", evento en el que dejó atrás su cabellera larga y oscura.

El radical cambio de look de Demi Moore

La actriz se decidió por un audaz bob corto con efecto wet. El nuevo peinado fue diseñado por el estilista Dimitris Giannetos, quien lo bautizó como el "Demi-tris Bob".

Moore asistió con un look de cuero negro, en el que también incluyó unas gafas negras. Otra de las cosas que se comentaron en redes sociales fue la figura de la actriz, quien luce un aspecto mucho más delgado.

La intérprete también se llenó de buenos comentarios, los que alabaron su apariencia fresca y moderna.

Mira el nuevo look de Demi Moore

