¿Quién es el músico mexicano con el que Mon Laferte se casó y tuvo un hijo?

27 feb. 2026 - 15:00 hrs.

La noche del pasado jueves, Mon Laferte volvió a reencontrarse con el público chileno y latinoamericano tras presentarse en la quinta jornada del Festival de Viña del Mar 2026. La artista ya había pisado el escenario de la Quinta Vergara en 2017 y 2020, pero esta vez regresó en una etapa distinta de su carrera y de su vida personal.

En los últimos años, su historia fuera de los escenarios también ha tenido cambios relevantes. En febrero 2022 se convirtió en madre, luego de dar a luz a su hijo Joel, fruto de su relación con el músico mexicano Joel Orta, con quien posteriormente contrajo matrimonio.

Un vínculo que nació en la música

Joel Orta se desempeña como jefe de producción de Mon Laferte y, además, es músico. Toca guitarra y es la voz de la agrupación “Celofán”. Durante el último tiempo ha acompañado a la cantante tanto en su carrera musical como en su faceta como artista visual.

El productor fue una de las personas que la ayudó a pintar a comienzos de este año un mural en la fachada de una casa en Valparaíso y también en Los Angeles, California.

El inicio de la relación

Aunque no se ha precisado la fecha exacta en que comenzaron su relación, el registro más antiguo en redes sociales data de 2019, lo que ha llevado a muchos seguidores a situar en ese período el inicio del vínculo.

Fue el 14 de febrero de 2021 cuando la artista hizo pública la relación con una fotografía y un mensaje en sus redes sociales: “Que viva el amor! Día del amor y la amistad”.

Tiempo después, en conversación con el comunicador Yordi Rosado, recordó cómo comenzó la historia: “Nuestro amor empezó en Coachella. Toqué hace un par de años en ese festival y ahí empezó nuestro romance. Yo le digo a mi pareja ‘eso tenemos que contarle a nuestro hijo’, como sus papás demasiado rockstars”, relató.

Así, entre escenarios, producción musical y proyectos artísticos, la relación entre Mon Laferte y Joel Orta se ha desarrollado en paralelo a la consolidación profesional de la cantante, quien volvió a presentarse en la Quinta Vergara en una nueva etapa de su vida.

