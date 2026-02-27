Noche final del Festival de Viña 2026: Estos son los artistas que se presentan este viernes 27 de febrero

27 feb. 2026 - 07:31 hrs.

Luego de varias jornadas en la Quinta Vergara, el Festival de Viña del Mar se prepara para su sexta noche y cierre este viernes 27 de febrero. La jornada marcará el término del certamen con una parrilla centrada en la música urbana.

El evento, que se desarrolla en la Quinta Vergara, contempla una programación que reúne a exponentes argentinos y chilenos para la noche final del festival.

¿Quiénes se presentan hoy viernes en Viña?

La parrilla de este jueves está conformada por:

Paulo Londra

Pastor Rocha

Pablo Chill-E

Milo J

El argentino Paulo Londra será uno de los números musicales de la jornada. En tanto, Pastor Rocha tendrá a su cargo el espacio de humor en la noche de cierre del certamen.

Por su parte, Pablo Chill-E también dirá presente en el escenario de la Quinta Vergara, mientras que Milo J completará la programación artística de la sexta noche.

¿Dónde ver el Festival de Viña 2026?

El certamen se transmite en televisión abierta a través de las pantallas de Mega y Mega 2, esta última con lengua de señas. También está disponible mediante MegaGo y las plataformas digitales de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el festival puede verse en vivo a través de Disney+.

Con esta programación, el Festival de Viña del Mar 2026 cerrará una nueva edición en la Quinta Vergara este viernes 27 de febrero.

