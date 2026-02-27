"Gigante": Presidente Boric reacciona al histórico show de Mon Laferte en Viña 2026

27 feb. 2026 - 05:00 hrs.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, no se quedó ajeno a la histórica presentación de Mon Laferte en la quinta noche del Festival de Viña del Mar 2026. Este jueves, la cantautora volvió a conquistar al "Monstruo" hasta alcanzar la prestigiosa Gaviota de Platino.

"Gigante Mon", expresó el mandatario a través de su cuenta de X a la vez que un antiguo tweet suyo se hacía viral en la misma red social. "No cachaba a Mon Laferte... muy buena. La recomiendo", escribió el entonces parlamentario en junio de 2016.

Histórico show de Mon Laferte

La intérprete de éxitos como "Tu falta de querer" y "Amárrame" concluyó su tercera presentación en el Festival de Viña del Mar con broche de oro. Tras cautivar a la Quinta Vergara con su "Femme Fatale" y llevarse las gaviotas de Plata y Oro, Mon Laferte recibió a la alcaldesa Macarena Ripamonti sobre el escenario.

En medio de los gritos del "Monstruo" que coreaba "¡Platino!", la autoridad comunal entregó personalmente el exclusivo galardón de Gaviota de Platino a Laferte. Así, la voz de "Amor completo" se convirtió en la segunda mujer solista en recibir tal reconocimiento en la historia del certamen, solo después de Myriam Hernández el año pasado.

Otras mujeres distinguidas con el premio son Juanita Parra, como baterista de Los Jaivas, en 2023, e Isabel Pantoja, quien lo fue en 2017 en nombre de su fallecido amigo Juan Gabriel.

Además del prestigioso galardón, Laferte hizo historia televisiva al alcanzar un promedio de 2,2 millones de espectadores durante toda su presentación y un peak de 2,5 millones. Ambas cifras representan un récord y convierten al show de Mon en lo más visto de la televisión chilena.