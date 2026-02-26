¡Se sumó a la historia del Festival! Mon Laferte obtiene Gaviota de Platino en Viña 2026

26 feb. 2026 - 23:21 hrs.

Mon Laferte recibió las Gaviotas de Plata y Oro en la primera parte de su concierto en el Festival de Viña del Mar 2026. Si bien todo pudo haber terminado allí, el destino tenía algo más reservado para ella.

Tras cantar "Tu falta de querer", la cantante bajó del escenario y los conductores Rafael Araneda y Karen Doggenweiler la llamaron de vuelta ante la atónita Quinta Vergara. Lo que vino después quedará en la historia del certamen.

La entrega de la Gaviota de Platino

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, subió al escenario para hacer entrega personal del máximo galardón del festival a la artista viñamarina, convirtiendo la noche en algo mucho más que un concierto.

Para obtener la Gaviota de Platino, los artistas deben cumplir dos requisitos: contar con al menos 30 años de trayectoria y tener un vínculo profundo y sostenido con Viña del Mar. En el caso de Mon Laferte, su condición de hija de la ciudad también fue un factor determinante que inclinó la balanza.

Mon Laferte con su Gaviota de Platino / Aton

Hasta esta noche, solo cinco artistas habían recibido este galardón en toda la historia del certamen: Luis Miguel en 2012, Isabel Pantoja en 2017, Lucho Gatica de manera póstuma en 2019, Los Jaivas en 2023 y Myriam Hernández en 2025. Mon Laferte es ahora el sexto nombre en ese selecto listado, y el primero en recibirlo con la ciudad como argumento principal.

