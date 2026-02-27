Dónde ver la presentación completa de Mon Laferte en el Festival de Viña 2026

27 feb. 2026 - 00:35 hrs.

Mon Laferte ya escribió una de las páginas más emotivas de la historia reciente del Festival de Viña del Mar. La viñamarina se consagró en la Quinta Vergara con la Gaviota de Platino y dejó un show que el Monstruo no olvidará fácilmente. Si te lo perdiste en vivo, o simplemente quieres revivirlo, aquí te contamos cómo ver su presentación completa.

La plataforma de streaming Mega Go es el lugar ideal para ver el show íntegro de Mon Laferte cuando quieras y todas las veces que quieras. Puedes acceder directamente a su presentación aquí:

VER PRESENTACIÓN COMPLETA DE MON LAFERTE EN MEGA GO

Mega Go reúne en un solo lugar todas las presentaciones del Festival de Viña del Mar 2026, tanto de artistas como de humoristas, por lo que también puedes aprovechar de ponerte al día con las noches anteriores.

Para acceder, solo debes ingresar a megago.cl o descargar la aplicación en tu dispositivo móvil, disponible para iOS y Android. Además, los clientes con plan Full tienen acceso a una función multicámara exclusiva que permite una experiencia más inmersiva que la transmisión televisiva habitual.

Otras alternativas para ver a Mon Laferte en Viña

Si estás fuera de Chile, la opción más directa es Disney+, que transmitió el festival en vivo para toda Latinoamérica y mantiene las presentaciones disponibles en diferido una vez finalizada la emisión.

Por otro lado, el canal de YouTube de Mega ofrece un espacio de react conducido por Poli Flores y Álex Ortiz, donde puedes revivir las reacciones en tiempo real a los momentos más importantes de cada noche.

¿Por qué vale la pena verlo?

El show de Mon Laferte en la quinta noche de Viña 2026 fue mucho más que un concierto. Fue el regreso al escenario más importante del país de una artista que nació a pocas cuadras de ahí, con una puesta en escena teatral desde el primer segundo, cambios de vestuario en tiempo récord, canciones coreadas al unísono por el Monstruo y un final coronado con la Gaviota de Platino. Una presentación que, sin duda, merece verse completa.

Todo sobre Mon Laferte