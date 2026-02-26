Palta, atún y una estación de maquillaje: Estas son las exigencias de Mon Laferte en el Festival de Viña 2026

26 feb. 2026 - 20:35 hrs.

Mon Laferte se presentará esta noche en Viña 2026 y será la encargada de abrir la quinta noche en la Quinta Vergara con sus más grandes éxitos y junto a un álbum recientemente lanzado.

La viñamarina llegó a Chile el martes pasado y ya tiene a sus fans pendientes porque se ha mencionado que es elegible para ganarse la Gaviota de Platino, y solo depende de las autoridades de la Municipalidad la decisión.

Como bien es sabido, cada artista que se presenta en Viña 2026 hace peticiones especiales para ser recibido en la Quinta Vergara, y Mon Laferte pidió una serie de productos de comida que la harán sentirse en casa y un espacio especial para sentirse cómoda previo a su show.

Las exigencias de Mon Laferte en Viña 2026

En cuanto a comida, la artista nacional pidió galletas de arroz y maíz, palta, mayonesa y atún en tarro.

Además, en cuanto a comodidad, mencionó que necesita un camarín para diversos cambios de vestuarios y una estación completa equipada con maquillaje.

Mon Laferte se presentará esta noche en el Festival de Viña 2026 y puedes ver su presentación por todas las pantallas de Mega y a través de Mega.cl y Mega Go.

Todo sobre Mon Laferte