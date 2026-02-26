Con un baile y en bikini: Así fue el piscinazo de Skarleth Labra tras coronarse como Reina del Festival de Viña 2026
En esta jornada se coronó a Skarleth Labra luego de que ayer ganara el título de Reina del Festival de Viña 2026, y como es tradición, se vivió el clásico piscinazo en la Ciudad Jardín.
En primera instancia, la ex chica reality agradeció a todas las personas que votaron por ella y se le entregó la corona y un anillo por parte de los organizadores del evento.
Al terminar la ceremonia, Skarleth se fue a preparar para el piscinazo, ya que estaba con un vestido de una pieza de color blanco y necesitaba cambiarse de ropa y preparar una especial performance junto a sus bailarines.
El piscinazo de Skarleth Labra como Reina de Viña 2026
Al momento de volver y salir a escena, la también bailarina brilló con un breve espectáculo de baile al ritmo de "Diva" de Beyoncé junto a cuatro bailarines, quienes la acompañaron hasta el final de la presentación.
En un momento, los acompañantes de Labra hicieron un gesto para que la Reina de Viña pase junto a la piscina, y fue ahí que hizo el clásico piscinazo, recibiendo el aplauso de toda la prensa y el público que estaba presente.
Ausencia de Matteo Bocelli
Pero el Rey de Viña 2026, Matteo Bocelli, no estuvo presente. Según informa La Hora, el diario organizador, esto se debió a los compromisos del cantante italiano como jurado del festival, aunque eso no pudo ser confirmado de manera oficial.
