Gaviota de Platino: ¿Cuáles son los requisitos para optar al máximo galardón del Festival de Viña?

24 feb. 2026 - 17:20 hrs.

Si bien la Gaviota de Oro suele ser el máximo premio en el Festival de Viña del Mar, lo cierto es que no es el más importante, pues ese cetro queda para la Gaviota de Platino, galardón que solo se ha entregado a cinco artistas.

Se trata de un galardón construido a base de cromo y rodio, que es uno de los seis elementos del grupo de metales de platina. Además, la gaviota cuenta con 85 cristales de la marca Swarovski incrustados en la figura.

La última artista en recibirlo fue Myriam Hernández en lo que fue la edición recién pasada en el certamen. Una de las preguntas que se hace la audiencia es si en esta versión existirá esta condecoración para alguno de los artistas que digan presente en el evento.

El primero en recibirlo fue Luis Miguel, y luego vino Isabel Pantoja en honor a Juan Gabriel hizo lo propio, Lucho Gática fue homenajeado de manera póstuma, mientras que Los Jaivas ha sido la única banda en recibir el premio.

¿Qué requisitos se deben cumplir para obtener la Gaviota de Platino?

De acuerdo al decreto municipal 1530 de la Ciudad Jardín, existen dos condiciones excluyentes que un artista debe cumplir:

Tener al menos 30 años de carrera .

. Poseer un vínculo íntimo y recíproco con el Festival de Viña del Mar

Sin embargo, no basta solo con cumplir estos criterios. La entrega del galardón depende también de la Comisión Organizadora, integrada por el canal a cargo y las autoridades municipales.

Es la máxima autoridad local, es decir, la alcaldesa, quien debe firmar el decreto que autoriza su entrega oficial.