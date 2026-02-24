Seguro Social: Así puedes saber si tienes derecho a los nuevos beneficios de la reforma de pensiones

24 feb. 2026 - 07:00 hrs.

Tras la aprobación de la Reforma de Pensiones se han modificado y adicionado beneficios para el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía chilena.

Asimismo, se dispone de múltiples plataformas y canales de atención online, en los cuales se puede ampliar la información respectiva a las ayudas del Seguro Social.

¿Cómo consultar los beneficios disponibles tras la reforma de pensiones?

Según lo señalado por ChileAtiende, por medio de este enlace se puede realizar la consulta de los beneficios que corresponden.

Para realizar este proceso, es necesario ingresar el RUN que se desea consultar y la fecha de nacimiento del beneficiario, indicando día, mes y año.

Este servicio de información es regulado por el Instituto de Previsión Social (IPS).

Esta es la información provista sobre el Seguro Social

En la plataforma de consulta se puede revisar si una persona recibirá el Beneficio por Años Cotizados, que se otorga como aporte mensual adicional y para el que aplican diferentes condiciones para hombres y mujeres.

En el caso de las mujeres, también podrán saber si les corresponde la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida, que compensa la disparidad de pensiones respecto a los montos devengados por los hombres.

La información recogida en este sistema incluye los montos, el estado de pago y la resolución asociada de los beneficios respectivos.

