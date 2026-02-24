Emergencia meteorológica en el norte: Senapred reporta más de 200 afectados y 60 albergados

24 feb. 2026 - 00:20 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla para la comuna de Diego de Almagro, en la región de Atacama, a raíz de la emergencia meteorológica que se registra en la zona desde la tarde de este lunes 23 de febrero.

La localidad de Inca de Oro es una de las más afectadas por remociones de masa y anegamientos relacionados con fuertes precipitaciones. Allí, Senapred ha contabilizado un total de 240 personas damnificadas y 60 albergadas.

De igual forma, para las 23:45 horas de este lunes, el organismo reportó 195 y 182 clientes afectados por interrupciones en el suministro de agua potable y electricidad, respectivamente, en la misma localidad.

Por otro lado, la Dirección Regional de Senapred Atacama reportó un corte de conectividad en la Ruta C-17 a raíz de una remoción de masa entre los kilómetros 65 y 70.

Al respecto, la entidad declaró: "En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Atacama, la Dirección Regional del SENAPRED mantiene la Alerta Amarilla por evento meteorológico para la comuna de Diego de Almagro, vigente desde hoy 23 de febrero de 2026 y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten".

Por su parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) indicó que la posibilidad de ocurrencia de remociones en masa como aluviones o derrumbes es moderada en la zona de precordillera y alta en cordillera.

A raíz de la emergencia meteorológica, en las comunas de Copiapó, Tierra Amarillo, Vallenar y Alto del Carmen, Senapred mantiene la Alerta Temprana Preventiva.