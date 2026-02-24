Revivió a Yuri Colinsky y Nicolás Sergey: Rodrigo Villegas cierra primera parte de rutina en Viña 2026 con "Blondon Boys"

24 feb. 2026 - 00:44 hrs.

Haciendo reír a la Quinta Vergara con su show de comedia, Rodrigo Villegas cerró la primera parte de su show en Viña 2026 reviviendo a los "Blondon Boys": el recordado dúo de "Morandé con compañía" que tenía junto al humorista Claudio Moreno.

Juntos salieron personificados como Yuri Colinsky y Nicolás Sergey, cantando la canción de ambos personajes, con pelucas rubias y bailando al ritmo del "jingle" recordado del estelar de humor de Mega.

Al recordar a sus icónicos personajes de "Morandé con compañía", como "El Maquina", fue que Villegas le apostó al "Monstruo" que "más de alguna persona bailó el tema de estos personajes", y dio inicio al sketch junto a su compañero de humor.

El regreso de los Blondon Boys

Inmediatamente al anunciar el nombre del dúo, Claudio Moreno salió al escenario junto al cuerpo de baile de Rodrigo Villegas y con un remix de "Blondon Boys". Al instante, el también comediante de "Coliseo" salió personificado y se unió a su amigo para revivir a Yuri Colinsky y Nicolás Sergey.

El espacio de los comediantes causó la ovación del público y la alegría de quienes veían la rutina desde las pantallas de Mega, quienes pedían anticipadamente el regreso de los personajes rubios para protagonizar un espacio de la rutina de Villegas en Viña 2026.