Incendio deja una mujer fallecida y tres casas destruidas en Chillán

24 feb. 2026 - 02:16 hrs.

¿Qué pasó?

Un voraz incendio estructural dejó una víctima fatal y tres viviendas completamente destruidas en el centro de Chillán, región de Ñuble. La emergencia ocurrió en horas de la noche de este lunes en calle Los Artesanos, a la altura de Avenida Ecuador y Campaña del 79.

A solo un par de cuadras de distancia del centro de la ciudad, Bomberos relató que el fuego se propagó con tal velocidad que la víctima no habría logrado huir y su cuerpo fue encontrado sin vida por los equipos de emergencia.

Según confirmó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Chillán, Luis Seguel, la identidad y edad de la mujer fallecida no han sido aún confirmadas.

La causa del incendio y origen de las llamas permanecen siendo investigados por instrucción de la Fiscalía de Chillán, misma que ordenó esclarecer las circunstancias del deceso de la única víctima fatal.

La emergencia movilizó a cerca de 10 carros de distintas compañías del Cuerpo de Bomberos de Chillán, además de personal y equipos de seguridad de Carabineros.