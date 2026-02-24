Incendio deja una mujer fallecida y tres casas destruidas en Chillán
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
Un voraz incendio estructural dejó una víctima fatal y tres viviendas completamente destruidas en el centro de Chillán, región de Ñuble. La emergencia ocurrió en horas de la noche de este lunes en calle Los Artesanos, a la altura de Avenida Ecuador y Campaña del 79.
A solo un par de cuadras de distancia del centro de la ciudad, Bomberos relató que el fuego se propagó con tal velocidad que la víctima no habría logrado huir y su cuerpo fue encontrado sin vida por los equipos de emergencia.
Según confirmó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Chillán, Luis Seguel, la identidad y edad de la mujer fallecida no han sido aún confirmadas.Ir a la siguiente nota
La causa del incendio y origen de las llamas permanecen siendo investigados por instrucción de la Fiscalía de Chillán, misma que ordenó esclarecer las circunstancias del deceso de la única víctima fatal.
La emergencia movilizó a cerca de 10 carros de distintas compañías del Cuerpo de Bomberos de Chillán, además de personal y equipos de seguridad de Carabineros.
Leer más de
Notas relacionadas
- Delegado Durán confirma que todos los heridos están identificados: Carabineros comienza peritajes
- Incendio en Renca: Bomberos se retira del lugar y Carabineros inicia labores para esclarecer la causa del accidente
- Testigo iba en camioneta con su padre cuando se originó la explosión en Renca: "El calor era insoportable"