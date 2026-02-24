Con un remix de "Soy Yo": Bomba Estéreo invitó a Flor de Rap para cantar en Viña 2026
Bomba Estéreo invitó al escenario de Viña 2026 a la artista chilena Flor de Rap para cantar un remix de "Soy Yo" junto a la vocalista Li Saumet.
El react del festival había captado a la chilena llegar junto al grupo colombiano, pero fue recién cuando Saumet anunció a su invitada que todo tomó sentido. Flor de Rap interpretó una estrofa escrita exclusivamente para la ocasión.
Las dos artistas cerraron el número pidiendo al público que saltara al ritmo de la música, encendiendo al Monstruo en el cierre de la segunda noche de Viña 2026.
El momento de Flor de Rap y Li Saumet
Flor de Rap salió al escenario con una bandera chilena que entregó de inmediato a Saumet, quien se envolvió en ella. Tras interpretar su estrofa del remix, Li Saumet pidió al público que saltara cada vez que dijera "jump". El número terminó con el Monstruo ovacionando a las dos artistas.
"¡Denle un fuerte ruido a esta mujer! Te amo", dijo Flor de Rap mientras abrazaba a su anfitriona.
