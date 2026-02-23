Programa Útiles Escolares: ¿Qué contiene el set y dónde se entrega?

23 feb. 2026 - 14:00 hrs.

El Programa Útiles Escolares, de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), brinda beneficios complementarios a los estudiantes en territorio chileno.

No se trata de una ayuda monetaria, sino más bien de un set de material educativo que se entrega una vez al año, como complemento de las listas sugeridas en los recintos escolares.

Según lo reseñado por el portal web de Atención en Línea del Ministerio de Educación, este programa está destinado a fomentar la mantención y el éxito en el sistema educacional de niños y jóvenes.

¿Qué contiene el set del Programa Útiles Escolares?

El Programa de Útiles Escolares contempla la entrega de un set que se conforma de acuerdo al nivel educacional del beneficiario. De manera general, incluye cuadernos, goma, regla, lápiz grafito, block de dibujo, sacapuntas y otros útiles.

Los de educación parvularia también tienen témperas, papeles y pinceles. En el Primer Ciclo (1º a 4º Básico) se adicionan lápices de pasta, adhesivo en barra y cuaderno universitario, mientras que en el Segundo Ciclo A (5º a 7º Básico) se agregan también lápices de colores.

Para los alumnos del Segundo Ciclo B (8º Básico) añaden una calculadora científica, en Educación Media se agrega portaminas, minas y corrector, y en Educación Adulta el set es más básico, pero tiene un cuaderno universitario para adultos.

El set de Artes y Manualidades está integrado por otros elementos, como cartón corrugado, cartulina, cola, sisal, marcadores, plastilinas, tijera y set de geometría.

¿Dónde se entrega el set del Programa Útiles Escolares?

Los kits del programa de Junaeb se distribuyen por medio de los establecimientos educacionales, que son quienes se ocupan de entregar oportunamente sus implementos a cada estudiante.

Para ello, se contempla la entrega en establecimientos públicos y en establecimientos particulares subvencionados.

Todo sobre Junaeb