La emoción de la hija de Gloria Estefan al recibir Gaviota de Oro en el Festival de Viña 2026
- Por Diego Alonzo
Gloria Estefan brilló este domingo en el escenario de la Quinta Vergara durante el Festival de Viña del Mar 2026, y el público no tardó en reconocerlo: la cantante se llevó las Gaviotas de Plata y Oro en una noche que no olvidará fácilmente.
Instantes antes de recibir el máximo galardón del certamen, las cámaras captaron a su hija, Emily Marie Estefan, entre el público, quien observó emocionada y orgullosa cómo el "Monstruo" ovacionaba a su madre.
Gloria Estefan, junto a su esposo Emilio Estefan, tiene dos hijos: Nayib (nacido en 1980) y Emily Marie (nacida en 1994). El primero es cineasta, músico y DJ, mientras que Emily es cantante, compositora y productora musical, continuando ambos con el legado artístico de sus padres en Miami.Ir a la siguiente nota
Esta es la segunda vez que Gloria Estefan se presenta en Viña del Mar. La primera fue en 1983, cuando integraba la agrupación Miami Sound Machine.
