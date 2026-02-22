La emoción de la hija de Gloria Estefan al recibir Gaviota de Oro en el Festival de Viña 2026

22 feb. 2026 - 23:56 hrs.

Gloria Estefan brilló este domingo en el escenario de la Quinta Vergara durante el Festival de Viña del Mar 2026, y el público no tardó en reconocerlo: la cantante se llevó las Gaviotas de Plata y Oro en una noche que no olvidará fácilmente.

Instantes antes de recibir el máximo galardón del certamen, las cámaras captaron a su hija, Emily Marie Estefan, entre el público, quien observó emocionada y orgullosa cómo el "Monstruo" ovacionaba a su madre.

Gloria Estefan, junto a su esposo Emilio Estefan, tiene dos hijos: Nayib (nacido en 1980) y Emily Marie (nacida en 1994). El primero es cineasta, músico y DJ, mientras que Emily es cantante, compositora y productora musical, continuando ambos con el legado artístico de sus padres en Miami.

Esta es la segunda vez que Gloria Estefan se presenta en Viña del Mar. La primera fue en 1983, cuando integraba la agrupación Miami Sound Machine.

