No salir de casa y suspensión de eventos masivos: Las drásticas medidas en Jalisco tras muerte de líder narco "El Mencho"

22 feb. 2026 - 20:10 hrs.

¿Qué pasó?

Una serie de medidas para resguardar a la población decretó este domingo el estado de Jalisco, en México, tras la muerte del poderoso capo del narcotráfico Nemesio Oseguera, más conocido como "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante la jornada, hombres armados bloquearon con autos, camiones y buses incendiados distintas calles de Jalisco, en respuesta a las acciones militares que terminaron con la muerte de Oseguera.

Suspensión de clases, cancelación de eventos masivos

A través de redes sociales, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dio a conocer las medidas que se han tomado para proteger a las personas de posibles ataques.

En primer lugar, la autoridad recomendó que todos se mantuviesen en sus hogares "hasta que se tenga la situación bajo control".

Posteriormente, se informó que el servicio de transporte público en dicho estado se suspendería. Más tarde, Lemus recomendó no circular por carreteras.

Pero los hechos de violencia llevaron a que el gobernador, a fin de cuidar a los menores de edad y profesores, decretara suspender las clases presenciales para este lunes.

Asimismo, ordenó la cancelación de eventos masivos durante el domingo en todo el estado. Durante la tarde se confirmó que tres partidos de fútbol fueron cancelados.