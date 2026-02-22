EN VIVO: Sigue el Festival de Viña del Mar con interpretación en lengua de señas

22 feb. 2026 - 21:20 hrs.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 levanta el telón este domingo 22 de febrero, con una programación que promete emocionar a todos los gustos.

Tal como ocurrió el 2025, todas las presentaciones tendrán un ingrediente especial mediante la señal de Mega 2: la interpretación en lengua de señas, la que ha sido aplaudida por usuarios de redes sociales.

La señal es emitida por Mega 2 (también por Mega.cl), la cual es gratuita y de libre recepción. Solo necesitas sintonizar el canal 9.2 HD en tu televisor con norma digital o ver la transmisión a través de la plataforma de streaming Mega GO o Disney+.

El espectáculo también lo puedes seguir mediante esta misma nota, desde tu celular o computadora, en cualquier lugar en el que estés.