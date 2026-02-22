EN VIVO: Sigue el Festival de Viña del Mar con interpretación en lengua de señas

Logo Mega

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 levanta el telón este domingo 22 de febrero, con una programación que promete emocionar a todos los gustos.

Tal como ocurrió el 2025, todas las presentaciones tendrán un ingrediente especial mediante la señal de Mega 2: la interpretación en lengua de señas, la que ha sido aplaudida por usuarios de redes sociales.

La señal es emitida por Mega 2 (también por Mega.cl), la cual es gratuita y de libre recepción. Solo necesitas sintonizar el canal 9.2 HD en tu televisor con norma digital o ver la transmisión a través de la plataforma de streaming Mega GO o Disney+.

El espectáculo también lo puedes seguir mediante esta misma nota, desde tu celular o computadora, en cualquier lugar en el que estés.

