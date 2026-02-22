Bono de Invierno: ¿Quiénes no tienen derecho al aporte?

22 feb. 2026 - 12:00 hrs.

El Bono de Invierno es un beneficio no postulable del Estado que entrega un monto de $81.257 que reciben solo una vez al año las personas mayores de 65 años que cumplen con ciertos requisitos.

El monto del bono —que no es tributable ni está sujeto a descuentos— se recibe cada mes de mayo junto al monto de la pensión de dicho mes.

Además de los 65 años, para acceder al bono debes estar recibiendo alguna pensión contributiva (IPS o AFP), la Pensión Garantizada Universal (PGU), alguna pensión de reparación o una pensión contributiva con APSV, con PGU o con pensión especial de reparación.

Sin embargo, para recibir el bono, hay montos de pensión que no debes exceder. Para esto, puedes revisar los detalles y las condiciones específicas en el sitio de ChileAtiende (pincha aquí).

¿Quiénes no tienen derecho al bono?

El Gobierno detalla que, si recibes más de una pensión, incluido el seguro social de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y las pensiones de gracia, no tienes derecho al Bono de Invierno.

La excepción de esto es que la suma de esas pensiones sea igual o menor a una pensión mínima de vejez ($231.440,35 reajustables en septiembre de cada año) para personas de 75 años o más.

Además, tampoco podrás acceder al bono si eres titular de los siguientes beneficios:

Subsidio de discapacidad , por no estar contemplados en la ley y porque no cumplen con el requisito de edad (el subsidio está dirigido a las personas menores de 18 años).

, por no estar contemplados en la ley y porque no cumplen con el requisito de edad (el subsidio está dirigido a las personas menores de 18 años). Indemnización del carbón (artículos 11 y 12 de la Ley Nº 19.129), por no estar contemplados en la ley. Si estos titulares reciben alguna otra pensión, tampoco pueden acceder al bono, a pesar de que sumen menos del tope definido.

Todo sobre Bono Invierno