Subsecretaría de Redes Asistenciales informa sobre tres nuevos fallecidos por explosión de camión de gas en Renca

22 feb. 2026 - 12:17 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, la Subsecretaría de Redes Asistenciales informó sobre tres nuevos fallecidos producto de la explosión de un camión de gas del pasado jueves en Renca. Con esto, ya son nueve las víctimas fatales de la tragedia.

Subsecretaría confirma tres nuevos fallecidos

A través de un comunicado, la entidad dependiente del Ministerio de Salud (Minsal) señaló que las nuevas personas fallecidas corresponden a dos hombres y a una mujer, quienes murieron "como consecuencia de sus graves quemaduras".

"Expresamos nuestras condolencias a sus familias y sus comunidades. Nuestros pensamientos están con todos ellos", añadió la subsecretaría en el documento.

Las personas fallecidas hasta este último reporte se encontraban internadas en los siguientes centros de salud:

1 paciente de sexo masculino en la Clínica INDISA.

en la Clínica INDISA. 1 paciente de sexo masculino en el Hospital Félix Bulnes.

en el Hospital Félix Bulnes. 1 paciente de sexo femenino en la Mutual de Seguridad.

La repartición pública sostuvo además que "también quisiéramos reconocer el trabajo de los equipos de salud que, incansablemente, han estado entregando los cuidados necesarios a cada uno de los afectados por esta emergencia".

12 personas se mantienen hospitalizadas

En cuanto a las 12 personas que se encuentran hospitalizadas, la subsecretaría detalló que "8 de ellas permanecen estables dentro de su gravedad, aún en riesgo vital", además de "4 pacientes en cuidados intermedios".

En las últimas horas, uno de los pacientes fue trasladado desde la ExPosta Central hasta la Mutual de Seguridad, por lo que la distribución de estos quedó de la siguiente forma:

5 pacientes en Mutual de Seguridad.

en Mutual de Seguridad. 4 pacientes en el Hospital del Trabajador (ACHS).

en el Hospital del Trabajador (ACHS). 2 pacientes en la Clínica Indisa.

en la Clínica Indisa. 1 paciente en el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública (ExPosta Central).

