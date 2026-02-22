Fuerte temblor se registra en la zona centro-norte: Este fue el epicentro y la magnitud que alcanzó el sismo

22 feb. 2026 - 11:29 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo, a las 11:22 horas, un temblor de magnitud 4.8 se registró en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 13 km al oeste de Punitaqui, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 46 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor