"Mi amor hacia él es eterno": Hermana de Claudio Iturra lo recuerda a dos años de su muerte

25 may. 2026 - 08:17 hrs.

El sábado pasado se cumplieron dos años de la muerte del periodista de viajes Claudio Iturra, quien falleció de un infarto agudo al miocardio.

Su hermana, Macarena Iturra, abogada de profesión, contó cómo ha llevado su duelo tras la partida del comunicador, contando que tiene un espacio en su hogar dedicado a él.

"Lo recuerdo todos los días"

"Ha sido un proceso muy complejo. Los duelos se llevan de distinta manera para cada uno. Por mi parte, trato de estar presente para mi mamá en lo que necesite y apoyarla en este difícil momento. Mi apoyo hacia ella va tanto en lo personal como en las cosas de la agencia Masai Travel porque es nuestra forma de honrar el legado de mi hermano", contó Macarena a LUN.

La hermana de Claudio Iturra contó que en la localidad de Catapilco, en la región de Valparaíso, donde tienen una casa en medio del campo, plantaron un árbol en honor al periodista, colocaron una placa conmemorativa y esparcieron parte de sus cenizas.

Durante la conversación, Macarena confesó que su hermano también tiene un lugar especial en su casa. "Mi hermano está presente en todos los hogares de la familia, tenemos fotos de él por todos lados, y hay un rincón para él donde le ponemos flores y velas todas las semanas", dijo la abogada.

"A mi hermano lo recuerdo todos los días y casi la mayor parte del día. Tengo una huella muy profunda en mi corazón en la que está él, es la mayor pena que he tenido en la vida, pero al mismo tiempo siento que mi amor hacia él es eterno", agregó Macarena.

"Mi hermano era súper hippie"

La abogada confesó que, antes de que Claudio Iturra falleciera, pensaba que eran personas muy diferentes. "Como agua y aceite. Mi hermano era lúdico, simpático, medio desordenado, loquillo total y yo nada de eso. Pero ahora, en la distancia, creo que sí tenemos algunas cosas parecidas", afirmó.

Al ser consultada sobre si le gustan los viajes, Macarena contó: "Me encantan, pero de otra manera. Mi hermano era súper hippie, podía dormir en los autos y comer atún en tarro. A mí me gusta más la comodidad, tengo tres hijos, y el mayor es el ahijado de Claudio. Los tres eran lo más sagrado para él; sus únicos sobrinos (...). Mi hermano también era un niño y gozaba con ellos haciendo locuras".

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