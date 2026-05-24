Rebeca Naranjo muestra los detalles de su nuevo departamento lejos de Nano Calderón: Manda el rosado

24 may. 2026 - 12:30 hrs.

Una nueva etapa de total independencia comenzó de manera oficial para Rebeca Naranjo. Luego de que el fin de su relación con Hernán "Nano” Calderón se transformara en el tema obligado de los paneles de espectáculos, la influencer decidió mostrar cómo está armando su nuevo departamento.

A través de sus redes sociales, la joven empresaria de origen venezolano evidenció que dejó atrás la lujosa residencia que compartía con el hijo de Raquel Argandoña. Mediante registros desde el estacionamiento y cargando cajas, Naranjo hizo partícipes a sus seguidores del proceso de instalación en su nuevo hogar.

El rosado se toma su cocina

Lo que más llamó la atención fue el cambio de estilo que eligió para decorar su nuevo hogar. Rebeca se la jugó por una estética muy particular para su cocina, luciendo con orgullo sus nuevas adquisiciones: una freidora de aire y un hervidor retro, ambos en un brillante color rosado.

Pero los electrodomésticos no llegaron solos. En una de las postales nocturnas capturadas frente al espejo de su habitación, se pudo ver que la mudanza también incluyó a "Coca". La perrita que compartía con Nano Calderón se transformó en su fiel compañera para este nuevo comienzo, aunque las redes de ambos sugieren que mantendrán una tuición compartida de la mascota.

El detonante del quiebre

Este drástico cambio de vida ocurre a solo semanas de que los rumores sobre un quiebre entre ambos se tomaran la farándula nacional. El origen de la crisis pública se remonta a los primeros días de mayo, cuando Calderón subió por error, y que borró rápidamente, una historia en un ascensor donde aparecía besando a una mujer que no era la influencer.

Mientras el hijo de Raquel Argandoña ha optado por un hermético silencio en sus redes, Rebeca se limitó a pedir respeto mediante un conciso mensaje: “Mi vida privada es justamente eso, privada”, cerrando la puerta a los rumores y enfocándose de lleno en su nuevo departamento.

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