Senapred declara Alerta Roja en Molina por desborde de río

10 jul. 2026 - 00:50 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este jueves, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Molina, en la región del Maule, debido al riesgo de desborde de un río tras el significativo aumento de su caudal.

La decisión implica la cancelación de la Alerta Amarilla que se mantenía vigente en la comuna y responde a la información entregada por la Dirección General de Aguas (DGA), que reportó que la estación hidrométrica "Río Palos en Junta con Colorado" alcanzó valores correspondientes al umbral rojo.

Según indicó el organismo, esta condición supone un aumento del riesgo para las personas que habitan en las cercanías del cauce, por lo que se reforzaron las medidas preventivas y de monitoreo.

¿Por qué se declaró la Alerta Roja?

De acuerdo con Senapred, el incremento del caudal registrado por la estación hidrométrica motivó el cambio en el nivel de alerta para la comuna.

"De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Aguas (DGA), la estación hidrométrica 'Río Palos en Junta con Colorado' indica un incremento en su caudal, alcanzando valores de umbral rojo, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua", señaló el organismo.

Asimismo, precisó que la medida fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule y estará vigente desde este 9 de julio hasta que las condiciones permitan su levantamiento.

¿Qué implica esta medida?

Con la declaración de Alerta Roja, las autoridades podrán desplegar todos los recursos necesarios para enfrentar la emergencia y disminuir los riesgos para la población.

Desde Senapred explicaron que "con la declaración de esta Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las instrucciones de los equipos de emergencia, especialmente quienes residen en sectores cercanos al río.