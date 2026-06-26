Reportan pulso de cenizas en el Complejo Volcánico Nevados de Chillán

26 jun. 2026 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva actualización en el comportamiento de la actividad geológica de la región de Ñuble encendió este viernes las alarmas preventivas de las autoridades del sur de Chile.

Recientemente se reportó la emisión de un pulso de cenizas proveniente del Complejo Volcánico Nevados de Chillán, un evento que puso en marcha los protocolos de seguridad y vigilancia en las comunas cercanas al macizo.

¿Qué dijo el Sernageomin?

Ante este evento, Pedro Berríos, jefe de la Unidad de Emergencias de Sernageomin, explicó que "el día de hoy, viernes 26, alrededor de las 11:00 horas, el Observatorio Volcanológico Los Andes del Sur reportó la emisión de cenizas desde el Volcán Nevados de Chillán".

Indicó que la columna duró "un par de minutos" y que "se logró apreciar de diferentes sectores, alcanzando cerca de los 240 metros de altura".

Debido a la alerta técnica de color amarillo, la autoridad dijo que "es esperable este tipo de manifestaciones superficiales con este nivel de altura y tiempo de duración".

¿Hay algún tipo de riesgo?

Berríos detalló que lo anterior "no significa ningún tipo de riesgo ni peligro directo a las personas que transitan o habitan los sectores cercanos al volcán".

Por último, llamó a informarse a través de los canales oficiales de Sernageomin y Senapred, en caso de haber alguna otra eventualidad.

🌋 ¿Qué significa el pulso registrado en #NevadosDeChillán?

Pedro Berríos, jefe de la Unidad de Emergencias de Sernageomin, explica el pulso registrado recientemente y qué implica para el monitoreo del complejo volcánico, que continúa en #AlertaAmarilla. pic.twitter.com/hEQwAPJ33h — Sernageomin (@sernageomincl) June 26, 2026

Video del pulso de cenizas (créditos: Jorge Figueroa)

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