No pudieron acreditar las causales: Lo despidieron injustificadamente y le pagarán un 30% más de finiquito

26 jun. 2026 - 17:34 hrs.

¿Qué pasó?

El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió la demanda por despido injustificado y cobro de prestaciones laborales presentada por una analista desvinculada por la empresa de gestión de personal Teamwork Consultora Limitada.

El tribunal concluyó que la compañía no logró acreditar la causal de “necesidades de la empresa” al momento de su desvinculación.

En el fallo, el tribunal ordenó el pago del recargo legal del 30% sobre la indemnización por años de servicio y la devolución de montos descontados indebidamente por concepto del aporte patronal al seguro de cesantía. Además, la empresa fue condenada al pago de costas.

Tribunal: No se acreditaron razones objetivas para el despido

Según el fallo, la empresa no entregó antecedentes suficientes en la carta de despido que justificaran razones “objetivas, graves y de carácter permanente” que hicieran necesaria la desvinculación.

El tribunal recalcó que los testimonios presentados solo daban cuenta de la pérdida de un cliente específico, lo que constituye una contingencia propia del giro de la consultora, pero no una causal de inviabilidad económica estructural.

Críticas a los argumentos de la empresa

La magistrada Carolina Palacios Vera cuestionó que la empresa recurriera a fundamentos genéricos e incluso a hechos históricos como el estallido social o la pandemia para justificar la desvinculación, lo que —según el fallo— no cumple con la exigencia de especificidad y actualidad que exige la ley laboral.

Además, el tribunal enfatizó el principio de ajenidad en los riesgos de la empresa, señalando que el trabajador no puede asumir pérdidas ni fluctuaciones comerciales del empleador.

Los montos que deberá pagar la empresa

Como consecuencia del fallo, la justicia ordenó que Teamwork Consultora Limitada pague a la trabajadora:

$1.064.803 por recargo legal del 30% sobre la indemnización por años de servicio.

por recargo legal del 30% sobre la indemnización por años de servicio. $866.842 por devolución del aporte descontado al seguro de cesantía AFC.

al seguro de cesantía AFC. Reajustes e intereses legales correspondientes.

$300.000 por costas del juicio.

El tribunal concluyó que el despido fue injustificado y que la empresa deberá cumplir con el pago inmediato de las sumas establecidas.

¿Qué hacer si enfrentas un despido que consideras injustificado?

En casos similares, las personas trabajadoras pueden acudir a la Dirección del Trabajo para presentar un reclamo administrativo o solicitar mediación. Si no hay acuerdo, también es posible interponer una demanda ante los tribunales laborales, como ocurrió en este caso.

Además, es recomendable reunir toda la documentación relacionada al contrato, carta de despido y finiquito, ya que estos antecedentes son clave para acreditar una eventual vulneración de derechos.