Encuentran con vida a exconcejala de Graneros que estaba desaparecida: Fue hallada en situación de calle en Santiago

17 ag. 2026 - 17:27 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) logró ubicar este lunes a la exconcejala de Graneros, Thae Loiza Galaz, de quien se había perdido el rastro desde el pasado 5 de agosto en la Región Metropolitana. El hallazgo se concretó en el sector céntrico de Santiago tras un operativo conjunto de la Brigada de Homicidios de Rancagua y la Brigada de Ubicación de Personas (Briup).

De acuerdo con los antecedentes policiales, la exautoridad fue localizada en la intersección de las calles Huérfanos con Bandera, donde permanecía en situación de calle en la vía pública. A pesar de su contexto de vulnerabilidad, las autoridades confirmaron que se encuentra en buenas condiciones físicas y de salud. Tras prestar declaración ante los detectives e informarse al Ministerio Público y a su familia, la mujer continuó en el lugar al tratarse de una persona mayor de edad.

El estado de salud

Al respecto, el subprefecto Juan Reyes, jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua, detalló que el hallazgo se concretó "después de arduas diligencias realizadas en el sector céntrico de la comuna de Santiago" y confirmó que, al momento del control, la exconcejala se encontraba "en buenas condiciones físicas y de salud".

Tras cumplir con las diligencias y dar aviso a los fiscales y a la familia de la exautoridad, la policía concluyó el procedimiento. Sobre este punto, el subprefecto Reyes precisó que "por ser mayor de edad y estar en una situación en condiciones físicas y de salud favorables", los antecedentes fueron remitidos a la fiscalía y posteriormente "ella volvió a la vía pública donde se encontraba".

Los antecedentes previos a la desaparición

Cabe recordar que la exconcejala se había trasladado recientemente desde la región de O'Higgins a la capital con el objetivo de radicarse y buscar oportunidades laborales. Según había relatado su familia antes del hallazgo, la mujer se encontraba incomunicada tras sufrir previamente el robo de su teléfono celular y documentos personales, situaciones que forman parte de los antecedentes recopilados durante la indagatoria.

Tras verificar que su integridad física no estaba comprometida y al no constatarse la intervención de terceros o la comisión de delitos asociados a su extravío, la PDI dio por finalizado el encargo de búsqueda.