Accidente múltiple en La Pirámide deja un fallecido: Nueve vehículos estuvieron involucrados

01 oct. 2026 - 20:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente de tránsito se registró durante la tarde de este jueves en la comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, específicamente en el empalme de la bajada de La Pirámide con Américo Vespucio.

El hecho involucró a nueve vehículos, entre ellos un camión, y dejó una persona fallecida. Producto del accidente, el tránsito permanece completamente suspendido en la bajada de La Pirámide hacia el poniente.

Colisión múltiple

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, el accidente se produjo cuando el camión circulaba en dirección hacia el poniente, es decir, hacia Huechuraba.

En el lugar se registró una colisión de alta energía que involucró a otros ocho vehículos menores. El impacto provocó además la muerte de uno de los conductores.

"Por causas que se investigan, tenemos un accidente en el tránsito con participación de 9 vehículos, de los cuales lamentamos el fallecimiento de uno de los conductores a causa del impacto o la energía de este accidente", señaló en conversación con Meganoticias el mayor Darby Beltrán Hermosilla, comisario de la 57ª Comisaría Motorizada.

La víctima fatal corresponde a un adulto que se desplazaba en uno de los vehículos menores involucrados.

Conductor del camión quedó detenido

Carabineros informó que el conductor del camión quedó detenido y que los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

"Está en calidad de detenido, y se está dando la información al Ministerio Público para hacer las diligencias investigativas respecto a la dinámica", indicó el funcionario policial.

Hasta el lugar llegó personal de la SIAT de Carabineros, que realizará las diligencias destinadas a establecer cómo ocurrió la colisión y las eventuales responsabilidades.

Tránsito permanece suspendido en La Pirámide

El procedimiento mantiene completamente cortado el tránsito en la bajada La Pirámide, a la altura del empalme con Américo Vespucio.

Desde Transporte Informa señalaron que el flujo vehicular está siendo desviado hacia la salida de Costanera Norte, mientras se registra alta congestión en el sector. Carabineros llamó a los conductores a utilizar como alternativa el túnel San Cristóbal.

Actualización (19:20). Tránsito SUSPENDIDO en bajada La Pirámide altura de empalme con A. Vespucio, debido a colisión de alta energía de varios vehículos y posterior volcamiento con resultado de personas lesionadas. Flujo es desviado por salida hacia @CostaneraNorte_. ALTA… https://t.co/HmJWIKVG9P pic.twitter.com/BcO9dz9C2g — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 1, 2026

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