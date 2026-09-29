Camión impacta paso bajo nivel de Departamental con Gran Avenida a una semana de su reinauguración

29 sept. 2026 - 14:27 hrs.

¿Qué pasó?

Solo una semana alcanzó a estar nuevamente habilitado el paso bajo nivel de Departamental con Gran Avenida, en San Miguel, antes de que un camión volviera a impactar su estructura durante la mañana de este martes.

El choque del camión

Todo ocurrió debido a que el conductor no se percató de la señalética que indicaba la altura de la estructura. Si bien el vehículo consiguió atravesar, el contrainer que transportaba, que no tenía cargamento, golpeó la parte superior y terminó cayendo en medio de la vía.

La caída no provocó otro accidente de tránsito, aunque sí generó complicaciones para los vehículos que circulaban por el sector.

El paso bajo nivel había sido reinaugurado hace una semana

El nuevo accidente se produjo pocos días después de que el lugar volviera a funcionar tras permanecer cinco meses cerrado.

El paso bajo nivel había sido reparado luego de que, en abril, otro camión impactara la estructura al superar la altura permitida. Los trabajos terminaron y el recinto fue reinaugurado el pasado 22 de septiembre por la Municipalidad de San Miguel junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Ahora, el estado de la infraestructura deberá ser revisado nuevamente. Alexandre Hernández, director de Comunicaciones de San Miguel, señaló que el municipio ya tomó contacto con el Serviu para evaluar la situación.

“Abrimos con mucha ilusión este paso bajo nivel después de cinco meses que estuvo cerrado. Se hicieron todos los arreglos, yo me comuniqué con el Serviu, el Serviu se comunicó conmigo, va a venir un experto estructural a ver qué daño hay o no en el paso bajo nivel. Se va a evaluar, a simple vista no habría un daño tan estructural como la otra vez”, indicó.

Camión fue retirado del lugar

Carabineros llegó hasta el sector para controlar la situación. Según lo informado durante el despacho, el conductoro tenía sus documentos al día y marcó 0 en el alctest.

El camión fue retirado debido al ocultamiento de la placa patente. Sobre este punto, Hernández entregó la información que recibió de Carabineros.

“Según lo que nos cuentan las fuentes de Carabineros el camión venía con una patente oculta adelante, en muy mal estado también, el chofer tendría algunos antecedentes, en su licencia también”, afirmó.