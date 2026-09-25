Trabajador de 69 años fallece tras accidente laboral al interior de molino en Peñaflor

25 sept. 2026 - 21:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un trabajador de 69 años falleció durante la tarde de este viernes tras sufrir un grave accidente laboral al interior de una empresa ubicada en la comuna de Peñaflor, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió al interior de Molinos Cunaco, emplazado en Chacra El Descanso, en el sector de Malloco, hasta donde se trasladó personal de Carabineros luego de recibir una alerta por el accidente.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el trabajador se encontraba realizando labores junto a un compañero cuando sufrió el accidente que terminó provocando su fallecimiento en el lugar.

Trabajador quedó atrapado en maquinaria del molino

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima habría sufrido el atrapamiento de su arnés de seguridad en un motor de acción del molino.

El capitán José Pavez Troncoso, de la Subcomisaría Malloco, explicó que este hecho provocó graves lesiones que finalmente causaron la muerte del trabajador: “La víctima sufrió el atrapamiento de su arnés de seguridad en un motor de acción del molino, hecho que generó en la víctima diversas lesiones, que lamentablemente provocaron su fallecimiento en el lugar”.

OS-9 y Labocar investigan el accidente

Producto del accidente, el trabajador sufrió graves lesiones en el cuello y la columna, las que provocaron su fallecimiento.

Tras el hecho, el Ministerio Público instruyó la concurrencia de personal del OS-9 y Labocar de Carabineros, quienes quedaron a cargo de realizar las diligencias para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente laboral. La investigación deberá determinar las condiciones en que se desarrollaban las labores y cómo se produjo el atrapamiento del trabajador en la maquinaria.