"Contratan cualquier cosa": Conductor peruano se enoja en vivo con camarógrafo y corta el despacho

25 sept. 2026 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un tenso e insólito momento se vivió en la televisión peruana durante la emisión del noticiero de Willax Televisión. El reconocido conductor de noticias Augusto Thorndike perdió la paciencia en pleno despacho en vivo e interrumpió de golpe la transmisión tras enojarse con el camarógrafo que estaba en el lugar.

El hecho ocurrió mientras la reportera de nombre Maricarmen despachaba en directo, cuando los bruscos movimientos de cámara sacaron de sus casillas al periodista en el estudio.

Incapaz de disimular su molestia ante lo que veía en pantalla, Thorndike interrumpió a la periodista sin filtro: “¿Sabes qué? Me mareo, Maricarmen, me mareo. Ya, cuando consigas un camarógrafo profesional, me avisas. Gracias”, lanzó tajante para cortar de inmediato el despacho.

"Es un insulto para nuestros televidentes"

Tras cortar el despacho y volver al estudio, el conductor continuó visiblemente molesto y explicó a la audiencia, lanzando duras críticas contra el equipo técnico y la producción del canal.

“Qué pena, qué pena que tengamos esa clase de camarógrafos en este canal que estamos tratando de sacar adelante y contraten cualquier cosa. Ya, es un insulto para nuestros televidentes, les pido disculpas. Esa no es forma de cubrir ni de filmar, y es una ofensa para nuestros televidentes”, descargó en pantalla.

Finalmente, Thorndike exigió responsabilidades y cerró el descargo pidiendo disculpas a nombre del medio de comunicación: “No debió suceder. Esa persona no está preparada para operar una cámara en vivo y no debe trabajar en este canal. Les pido disculpas en nombre de este noticiero y de Willax Televisión”, cerró antes de dar paso a la siguiente información.