Vehículo ingresó a campo minado en Arica y activó una mina antitanque

14 sept. 2026 - 07:54 hrs.

¿Qué pasó?

Cerca de las 23:30 horas del domingo 13 de septiembre, un vehículo ingresó a una zona de campo minado desde Tacna, Perú, en dirección a Arica, y activó una mina antitanque a la altura del hito 16 fronterizo.

Según informó la Jefatura de Áreas Fronterizas, unidad de mando del Ejército de Chile, operadores de cámaras del Sistema Integrado de Frontera (SIFRON) advirtieron una explosión y posteriormente observaron que el vehículo se incendió, situación que provocó la activación de los protocolos correspondientes.

Desde la Delegación Presidencial Regional señalaron que "El sector está correctamente señalizado, se encuentra cerrado con alambre y señalética internacional".

A raíz de lo ocurrido, la fiscal jefe de la Fiscalía de Frontera Arica, Paulina Brito Doerr, instruyó las diligencias investigativas para establecer las circunstancias en que se produjo el ingreso del vehículo a la zona de riesgo.

En ese sentido, se instruyó que “la Brigada de Homicidios de la PDI, con el apoyo de personal especializado del Ejército de Chile, realice las diligencias investigativas luego que un vehículo ingresara a una zona de campo minado”.

De esta manera, la Brigada de Homicidios de la PDI, con apoyo de personal especializado del Ejército, quedó a cargo de las diligencias para esclarecer lo sucedido.