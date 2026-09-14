La PGU aumentó en septiembre: Quiénes podrán recibir el monto máximo de $250 mil

14 sept. 2026 - 08:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) tendrá un nuevo aumento desde este mes de septiembre, como parte de la implementación gradual de la Reforma de Pensiones.

De esta manera, quienes cumplan con los requisitos establecidos podrán recibir una PGU de hasta $250.275 mensuales.

¿Quiénes recibirán el monto máximo de la PGU?

Las personas que al 30 de septiembre de 2026 tengan 75 años o más podrán acceder al nuevo monto máximo de la PGU desde este mes, siempre que cumplan con los demás requisitos para recibir el beneficio.

Este aumento se aplicará de forma automática a quienes ya reciben la Pensión Garantizada Universal, por lo que no tendrán que hacer una nueva solicitud.

Para quienes quieran conocer si les corresponde el nuevo monto o verificar si pueden acceder al beneficio con las modificaciones de la Reforma de Pensiones, pueden consultar en línea en ChileAtiende (pincha aquí) con su RUT y fecha de nacimiento.

La PGU aumentará para todos los pensionados en los próximos meses

En el caso de quienes cumplan 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027, el aumento de $250.275 comenzará a aplicarse desde el mes en que cumplan dicha edad.

La reforma contempla que este aumento se extienda posteriormente a otros grupos etarios. Así, desde septiembre de 2027, las personas de 65 años o más podrán acceder al monto máximo de la PGU, siempre que cumplan las condiciones correspondientes.

¿Cuáles son los requisitos de la PGU?

Quienes aún no han postulado a la PGU podrían recibir el dinero si cumplen con los siguientes requisitos:

Tener 65 años cumplidos . Sin embargo, para facilitar la solicitud, puedes ingresarla a partir de los 64 años y 9 meses de edad.

. Sin embargo, para facilitar la solicitud, puedes ingresarla a partir de los 64 años y 9 meses de edad. No pertenecer al 10 % más rico de la población , lo que se acredita mediante el Puntaje de Focalización Previsional, que considera algunos datos del Registro Social de Hogares (RSH), además de información relacionada con los ingresos y necesidades de tu grupo familiar.

, lo que se acredita mediante el Puntaje de Focalización Previsional, que considera algunos datos del Registro Social de Hogares (RSH), además de información relacionada con los ingresos y necesidades de tu grupo familiar. Acreditar residencia en territorio chileno por un período no inferior a 20 años continuos o discontinuos, desde que cumpliste 20 años de edad; y por un período no inferior a cuatro años de residencia en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud del beneficio.

por un período no inferior a 20 años continuos o discontinuos, desde que cumpliste 20 años de edad; y por un período no inferior a cuatro años de residencia en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud del beneficio. Tener una pensión base igual o menor a $1.252.602, conformada por la suma de la Pensión Autofinanciada (PAFE), que calcula la AFP, junto a las demás pensiones de sobrevivencia, accidentes del trabajo y del sistema antiguo de pensiones que estés percibiendo.

Puedes postular al beneficio en el portal web de ChileAtiende (ingresa aquí) o también a través de una videoatención en ChileAtiende, llamando al call center 101 de ChileAtiende o en una sucursal ChileAtiende.

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